Путін доручив Мінфіну подати до суду на Україну за несплату боргу за "позикою Януковича"

Про це повідомляє ТАСС.

"Подавайте до суду", - заявив він міністру фінансів РФ Антону Силуанову, виступаючи на нараді з членами уряду.

"Дивно. Якщо вони (західні партнери) так упевнені в платоспроможності країни (України) на наступний рік, на чотири роки можна було взяти участь у тому, щоб розділити ці ризики, - сказав Путін. - Навіть незрозуміло".

Силуанов доповів президенту, що неофіційно європейські чиновники говорили, що вони не погодяться на реструктуризацію українського боргу під свої гарантії. Офіційних відповідей вони не давали. "Надійшов лист міністра фінансів (США), де чітко написано, що таких гарантій не може бути надано", - додав Силуанов.

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Відзначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Міжнародний валютний фонд має намір переглянути свою політику кредитування країн з простроченої суверенною заборгованістю.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді РФ запропонувала виплатити борг за "позикою Януковича" на 1 млрд. протягом трьох наступних років.