Монетарна база в листопаді зросла на 0,9%, грошова маса - на 1%

Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року монетарна база зменшилася на 3,6%, тоді як грошова маса зросла на 1,3%.

Також повідомляється, що обсяг готівки поза банками зменшився на 0,6% у листопаді і на 3,4% з початку року, до 273,2 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг монетарної бази в Україні в жовтні знизився на 0,9% - до 318,5 мільярда гривень, грошової маси - зріс на 2,4%, до 958,7 мільярда гривень.

У 2014 році грошова маса зросла на 44,851 мільярда гривень, або на 4,9%, - до 953,846 мільярда гривень, монетарна база - на 8,5%, або на 26,055 мільярда гривень, - до 333,194 мільярда гривень.