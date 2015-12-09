В Україні обсяг депозитів у гривні зростає, у валюті - знижується

Обсяг депозитів в українських банках у листопаді в національній валюті зріс на 0,6% - до 364 мільярда гривень, в іноземній валюті в доларовому еквіваленті знизився на 1,4%, до 13,9 мільярда доларів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на оперативні дані регулятора.

Згідно з наведеними даними, з початку року, за січень-листопад, гривневі депозити знизилися на 0,5%, валютні - на 28,6%.

Залишки за гривневими кредитами в листопаді зросли на 0,1%, з початку року скоротилися на 14,9%, до 462,2 мільярда гривень.

Залишки за валютними кредитами у листопаді не змінилися, з початку року - зменшились на 19,8%, до 24 мільярдів доларів.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у жовтні в національній валюті зріс на 1,7% - до 361,343 мільярда гривень, в іноземній валюті в доларовому еквіваленті знизився на 2,4%, до 14,040 мільярда доларів.

У 2014 році обсяг депозитів у національній валюті зменшився на 13,7% - до 364,5 мільярда гривень, в іноземній валюті - на 37,2%, до 19,4 мільярда доларів.