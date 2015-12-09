Україна готова судитися з Росією з питання боргу - Яценюк

Про це в ході засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, передає "112 Україна".

"Наша позиція незмінна, ми запропонували всім кредиторам провести реструктуризацію, всі адекватні міжнародні кредитори прийняли пропозицію України... Ще раз підкреслюю, що Росія не отримає інших умов реструктуризації, ніж отримали інші кредитори... Якщо Росія подає в суд на Україну - ми готові судитися з Росією, ми в повному озброєнні", - заявив Яценюк.

Раніше президент Росії Володимир Путін доручив Мінфіну подавати в суд на Україну в разі невиплати боргу за облігаціями.

Відзначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Міжнародний валютний фонд має намір переглянути свою політику кредитування країн з простроченої суверенною заборгованістю.

Читайте такожРосія відновила постачання вугілля в Україну

Як повідомляв УНІАН, у листопаді РФ запропонувала виплатити борг за "позикою Януковича" за 1 млрд. протягом трьох наступних років.