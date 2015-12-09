В УКРОПі заявили, що податкова реформа тільки посилить тиск на бізнес і громадян

"Всеукраїнське об'єднання "УКРОП" висловилось категорично проти податкової реформи у тому вигляді, в якому її презентувала міністр фінансів україни Наталія Яресько. Про це йдеться в офіційній заяві на сайті "УКРОПу".

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"Запорукою успіху будь-якої реформи є чесність реформаторів, публічність при її підготовці й залучення до цього процесу всіх зацікавлених сторін. При розробці проекту податкової реформи Міністерством фінансів, на жаль, не був дотриманий жоден з перерахованих принципів", - йдеться у заяві.

В об'єднанні наголосили, що текст змін до Податкового кодексу, презентований від імені міністра фінансів Наталії Яресько, не містить макроекономічних розрахунків. Невідомо, як він вплине на зайнятість, обсяги виробництва, динаміку імпорту та експорту. Більше того, не прорахований вплив документа на дохідну частину бюджету.

"Причина проста: відділ макроекономічного прогнозування Міністерства фінансів перебуває в процесі ліквідації після того, як його фахівці відмовилися візувати підроблений прогноз про те, що податкова реформа від Мінфіну матиме позитивний вплив на економіку України", - підкреслюють в УКРОПі.

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Об'єднання висловилось категорично проти податкової реформи міністра Яресько як такої, що поглиблює фінансово-економічну кризу та економічні проблеми держави. Ця реформа лягає важким тягарем на громадян, для яких – при вкрай низьких зарплатах – збільшується ставка податку на доходи фізичних осіб.

Крім того, вона збільшує оподаткування в період кризи виробництва, а також не вирішує проблеми виходу бізнесу з тіні, не створює нових робочих місць і консервує стару корумповану податкову систему. Ця реформа вбиває малий і середній бізнес, скасовуючи пільги, стверджують в об'єднанні.

Тому в "УКРОПі" вимагають винесення на розгляд парламенту законопроекту щодо змін до Податкового кодексу, запропонованого групою депутатів, зокрема, з міжфракційного об'єднання "УКРОП" (проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації" №3357 від 26.10.2015 року).

У роботі над законопроектом брала участь і група фахівців Міністерства фінансів, які були змушені піти з нього після приходу некомпетентних керівників, підкреслюють в УКРОПі.