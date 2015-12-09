Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню - 22,89 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 10 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2289,4918 (9 грудня – 2291,3187)

100 EUR – 2504,9330 (9 грудня – 2491,8091)

10 RUR – 3,3085 (9 грудня – 3,3063)

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Як повідомляв УНІАН, 9 грудня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,92/22,99 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,1470/25,2200 гривні/євро, по відношенню до російського рубля – на рівні 0,3310/0,3320 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 22,8949 гривні/долар, до цього часу було укладено 569 угод на суму 426,34 мільйона доларів.