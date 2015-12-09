Мінрегіон наступного року хоче збільшити фінансування об'єднаних громад

Міністерство регіонального розвитку і житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) планує наступного року збільшити фінансування об'єднаних територіальних громад і створити фонд енергоефективності, повідомив в ході публічного звіту Кабінету міністрів віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку та будівництва Геннадій Зубко.

"Наступного року дуже амбітне завдання стоїть перед нами – це збільшення Державного фонду регіонального розвитку, який в першу чергу буде спрямований на підтримку інвестиційних проектів", - сказав він, додавши, що сьогодні на підтримку об'єднаних територіальних громад у державному бюджеті передбачено 1,2 мільярда гривень.

Крім того, Зубко повідомив, що на 2016 рік уряд ставить перед собою мету створити спеціалізований фонд енергоефективності литовської моделі.

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Як повідомляв УНІАН, Україна з 2014 року проводить реформу бюджетної децентралізації, передаючи на місця управлінські та фінансові повноваження. Заявлені перетворення повинні принести регіонах у цілому близько 40 мільярдів гривень додаткових доходів на рік.

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У той же час, на центральному рівні залишається можливість надання фінансової допомоги регіонам, у тому числі завдяки Фонду розвитку територіальних громад. Бюджет такого фонду в 2015 році становить 3,5 мільярда гривень. Однак за підсумками січня-серпня 2015 року фонд зміг виділити на місця лише 1,3 мільярди гривень, що складає трохи менше 40% від необхідних для реалізації різних проектів коштів.