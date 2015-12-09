Яценюк розповів, коли Порошенко подасть до Ради компромісний проект Податкового кодексу

І тільки після цього президент подасть кодекс до Ради, повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

При цьому він нагадав, що положення нового Податкового кодексу, які обговорюються урядом, є компромісним варіантом між тим, що пропонували спочатку Міністерство фінансів і Комітет Верховної Ради з податкової і митної політики. І одним із пунктів компромісу стали як показники податкових ставок, так і терміни введення змін, а саме: зміни ставок з 1 січня 2016 року, а загальні податкові зміни – з другого кварталу 2016 року.

Читайте такожНові податки з 1 січня: Нацрада реформ рекомендувала прискорити реформу

«Проект Податкового кодексу – це 700 сторінок. Вчора ми з президентом досягли домовленості, що Кабінет міністрів продовжує роботу над Кодексом і над бюджетом. Ми вносимо Податковий кодекс президенту України і він, користуючись своїм конституційним правом, вносить його до парламенту з проханням розглянути як невідкладний, - сказав Яценюк. – Другий компроміс у тому, що в кінцевих положеннях нового кодексу всі ставки за податками будуть змінені з 1 січня 2016 року, а тіло Податкового кодексу набуде чинності з другого кварталу 2016 року. Тобто, в українського бізнесу буде три місяці, щоб досконально вивчити і відпрацювати проект закону».

Як повідомляв УНІАН, компромісний варіант податкової реформи, розроблений Міністерством фінансів України та обговорений під час засідання Національної ради реформ при президенті України, передбачає скорочення кількості підприємців-платників єдиного податку до 958 тис. осіб із нинішніх 1,2 млн осіб і скорочення груп «єдиноподатників» до трьох із нинішніх чотирьох. Крім того, він передбачає збереження ставки податку на додану вартість у 20% для внутрішніх операцій, 0% - для зовнішніх операцій, 7% - для фармацевтичної індустрії, а також перехідний період сплати ПДВ для аграріїв терміном 1 рік, коли 75% податку сплачується в бюджет, а 25% залишається на спеціальних інвестиційних рахунках платників.