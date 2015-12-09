Кабмін може завтра затвердити проекти податкової реформи та бюджету-2016

Кабінет міністрів України може 10 грудня затвердити проекти податкової реформи і бюджету на 2016 рік, після чого вони будуть винесені на розгляд парламенту, повідомив журналістам заступник міністра фінансів Ігор Уманський на засіданні уряду в середу.

"Завтра ми будемо розглядати весь пакет, усі зміни: податковий кодекс, бюджетний кодекс, азартні ігри (легалізація азартних ігор в Україні - УНІАН)", - сказав він.

За словами заступника міністра, після затвердження Кабміном проект бюджету може вже завтра бути поданий безпосередньо до Верховної Ради, а проект податкової реформи - внесений президентом.

"Сподіваюся, так, весь пакет", - відповів він на питання журналістів про ймовірність внесення проектів до парламенту 10 грудня.

Читайте такожЯценюк заявив, що готовий до повного компромісу з парламентом щодо податкової реформи

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк 9 грудня заявив, що Кабінет міністрів продовжить роботу над проектом нового Податкового кодексу, і остаточний варіант документа буде представлений президенту України Петру Порошенку, і лише після цього президент подасть кодекс в Раду.

За словами президента, бюджет на 2016 рік буде прийматися на новій податковій базі.

Компромісний варіант податкової реформи, розроблений Міністерством фінансів України та обговорений в ході засідання Національної ради реформ при президентові України, передбачає скорочення кількості підприємців-платників єдиного податку до 958 тисяч осіб з нинішніх 1,2 мільйона осіб та скорочення груп "єдиноподатників" до трьох з нинішніх чотирьох. Крім того, він передбачає збереження ставки податку на додану вартість у 20% для внутрішніх операцій, 0% - для зовнішніх операцій, 7% - для фармацевтичної індустрії, а також перехідний період сплати ПДВ для аграріїв терміном 1 рік, коли 75% податку сплачується до бюджету, а 25% залишається на спеціальних інвестиційних рахунках платників.