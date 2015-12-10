У Кіровській області Росії припинили соцвиплати через нестачу коштів у бюджеті

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Через недостатню наповнюваність бюджету будуть припинені виплати допомог багатодітним і малозабезпеченим родинам, прийомним батькам, лікарям, вчителям, працівникам культури.

Крім того, допомоги держави позбудуться ветерани праці, почесні вчителі та лікарі. Для допомоги цим категоріям громадян в обласному бюджеті не вистачає 250 мільйонів рублів.

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«Завершення фінансового року проходить у складних економічних умовах, що відбивається на наповнюваності бюджетів усіх рівнів, у тому числі й обласного бюджету. Надходження доходів за окремими показниками йде нижче від запланованого рівня», – заявили у кіровському обласному міністерстві фінансів.

Фахівці російського відомства запевняють, що всі виплати за грудень 2015 року громадяни отримають на початку 2016 року.

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Це перша велика затримка виплати соціальних допомог у Кіровській області за останній час.