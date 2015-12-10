Китайський юань впав до чотирирічного мінімуму

Народний банк Китаю знизив з 10 грудня курс національної валюти до 6,42 юаня за долар, повідомляє Lenta.ru.

"Це мінімальне значення з серпня 2011 року. Це вже друге зниження вартості юаня протягом останніх двох днів. Необхідність подібного кроку влада країни пояснює завданням оптимізації міжнародних розрахунків", - говориться в повідомленні.

Вперше цього року Народний банк Китаю девальвував юань 11 серпня. Після цього протягом трьох днів китайська валюта подешевшала до долара на 4,6%. Однак, потім курс юаня знову зріс, і на початку листопада долар в Китаї коштував 6,32 юаня.

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30 листопада Міжнародний валютний фонд включив китайський юань до свого списку резервних валют (SDR). Рішення МВФ поповнити список резервних валют ще одним грошовим знаком прийнято вперше за останні 35 років. Рішення вступить в силу з 1 жовтня 2016 року. Таким чином, китайська валюта стане п'ятою у цьому списку. Крім неї до SDR входять американський долар, євро, британський фунт та японська ієна.

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