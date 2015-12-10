Дефіцит бюджету Росії досяг майже $14 мільярдів

Дефіцит бюджету Росії в січні-листопаді 2015 року склав 957,389 мільярда рублів, або 13,835 мільярда доларів, передає Газета.RU з посиланням на дані Федерального казначейства Росії.

Профіцит за аналогічний період 2014 року був на рівні 1,273 трильойона рублів (1 долар - 69 рублів). Доходи федерального бюджету на 1 грудня склали 12,174 трильойна рублів, витрати — 13,131 трильйона рублів, уточнює відомство.

Читайте такожMoody's зберегло рейтинг Росії за держоблігаціями на сміттєвому рівні, змінивши прогнозЗниження доходів бюджету Росії безпосередньо пов'язано з падінням цін на нафту, так як 49% федерального бюджету (близько 37% сукупного бюджету) становлять надходження від продажу вуглеводнів. Ще 6% – митні платежі з імпорту (товари, куплені за отримані від продажу вуглеводнів кошти), і 25% – ПДВ з імпортованих (за рахунок тих же нафтодоларів) товарів.

В бюджет РФ на 2015 рік уряд спочатку заклав середню ціну нафти у розмірі $96 за барель і курс — 37,7 рубля за долар. Після корегування бюджету навесні основи для розрахунків різко змінилися — тепер це $50 за барель і 61,5 рубля за долар.

Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов прогнозує подальше падіння цін на нафту і зростання дефіциту бюджету, що може зірвати плани з соцзобов'язань. На його думку, дефіцит бюджету в 2016 році може перевищити прогнозовані зараз 3%. Доходи бюджету скоротяться через низьку виручку російських нафтогазових компаній і слабкого рубля. Він вважає, що ціни на нафту можуть впасти нижче $40 за барель. Ситуація ускладнюється санкціями Заходу.