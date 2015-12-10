Протягом 10 років з України нелегально вивели майже $117 мільярдів

Україна опинилася на чотирнадцятому місці серед країн з найвищими обсягами нелегального відтоку капіталів, повідомляє Українська правда з посиланням на дослідження організації Global Financial Integrity "Незаконний вивіз капіталу з країн, що розвиваються".

У статті підкреслюється, що рейтинг охоплює період з 2004 по 2013 роки.

"Згідно з даними дослідження, щороку з України нелегально виводиться в середньому 11,676 мільярда доларів. Автори зазначають, що за 10 років з України нелегально вивели 116,762 мільярда доларів", - говориться в повідомленні.

Зокрема, у 2004 році виведено 4,38 мільярда доларів, у 2005 році - 5,626 мільярда доларів, у 2006 році - 5,381 мільярда доларів, у 2007 році - 7,175 мільярда доларів, у 2008 році - 16,922 мільярда доларів, у 2009 році - 10,574 мільярда доларів, у 2010 році - 13,843 мільярда доларів, у 2011 - 17,949 мільярда доларів, у 2012 році, який став рекордним, виведено 21,001 мільярда доларів та у 2013 році було виведено 13,911 мільярда доларів.

При цьому рейтинг очолює Китай, з якого щороку нелегально виводиться в середньому 139 мільярдів доларів.

На другому місці опинилася Росія, з якої в середньому виводять 104,977 мільярда доларів щороку. Загалом за звітній період з Росії було виведено 1,049 трильйона доларів.

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Зазначається, що Україна в 2015 році зайняла 107 місце в рейтингу податкового навантаження на бізнес серед 189 економік.