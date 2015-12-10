Кабмін готовий продовжити мораторій на перевірки бізнесу

Кабінет міністрів України готовий продовжити мораторій на перевірки бізнесу, який діє до кінця 2015 року, сказав у ході засідання Ради експортерів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Пропозицію продовжити мораторій висловили представники металургійного гіганта "Арселорміттал Кривий Ріг".

"Щодо мораторію ми підтримуємо", - сказав Яценюк.

Читайте такожРада хоче продовжити мораторій на перевірки бізнесу до липня 2016 року

Як повідомляв УНІАН, у листопаді поточного року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про продовження мораторію на перевірки бізнесу до 30 червня 2016 року. Законопроект підготувало Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.