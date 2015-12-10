Кабмін готовий продовжити мораторій на перевірки бізнесу
11:10, 10 грудня 2015Фінанси
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Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк підтримав пропозицію продовжити діючий мораторій на перевірки бізнесу.
REUTERS
Кабінет міністрів України готовий продовжити мораторій на перевірки бізнесу, який діє до кінця 2015 року, сказав у ході засідання Ради експортерів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Пропозицію продовжити мораторій висловили представники металургійного гіганта "Арселорміттал Кривий Ріг".
"Щодо мораторію ми підтримуємо", - сказав Яценюк.
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Як повідомляв УНІАН, у листопаді поточного року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про продовження мораторію на перевірки бізнесу до 30 червня 2016 року. Законопроект підготувало Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
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