Зона вільної торгівлі з ЄС несе не лише можливості, але і виклики – Яценюк

Зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, яка набуде чинності 1 січня 2016 року, несе не лише можливості українським експортерам, але й виклики внутрішнього ринку, зазначив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході засідання Ради експортерів.

За словами Яценюка, ключовий виклик економіці полягає в тому, що до України прийдуть європейські компанії зі своїми товарами. У зв'язку з цим українським виробникам доведеться боротися за споживача – як на зовнішніх, так і на внутрішньому ринку.

"Зона вільної торгівлі – це як можливість, так і виклик. Це можливість для нас продавати більше своїх товарів, і це можливість для наших партнерів заходити на український ринок і пропонувати свої товари високої якості, які будуть сильно конкурувати з нашими товарами, - сказав Яценюк. – І тому наше завдання – пропонувати свій товар і завойовувати європейського споживача".

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Як повідомляв УНІАН, уряд України і Єврокомісія не має наміру відкладати імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, ратифікована всіма країнами – членами Європейського Союзу. Складовою частиною документа є введення з 1 січня 2016 року зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року. Євросоюз ввів односторонні преференції на експорт українських товарів. У той же час європейські товари в Україні продовжують обкладатися митом.

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Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності. Україна вже виступила з заявою, що на кожен крок Росії щодо українських товарів вона відповість "дзеркальними заходами".