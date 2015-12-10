Українці в листопаді продали валюти на $70 мільйонів більше, ніж купили

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України в листопаді склала 70,2 мільйона доларів, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з даними НБУ, тенденція перевищення пропозиції валюти на готівковому валютному ринку над попитом зберігається десятий місяць поспіль.

Обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку в листопаді в доларовому еквіваленті склав 196 мільйона доларів, у тому числі громадяни продали банкам валюти на 133,1 мільйона доларів, купили – на 62,9 мільйона доларів.

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Як повідомляв УНІАН, чистий продаж валюти населенням у жовтні склав 104,7 мільйона доларів.

У 2014 році чиста купівля валюти населенням (перевищення купівлі валюти над її продажем) склала 2,410 мільярда доларів, що на 469,5 мільйона доларів менше показника 2013 року в 2,880 мільярда доларів.