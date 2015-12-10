Перший заступник Гонтаревої йде у відставку

Перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук з 31 грудня залишає посаду.

Про це повідомляється на сайті регулятора, при цьому причини звільнення Писарука не зазначаються.

"Я дуже вдячний, що мені дали можливість зробити свій внесок до розвитку української банківської системи і гідно виконати громадянський обов'язок. Моїх сил і професійного досвіду вистачило, щоб виконати поставлені завдання і досягти конкретних результатів. Я повертаюся до міжнародної діяльності, оскільки свою місію на цьому вважаю виконаною", – наводяться в повідомленні слова Писарука.

Коментуючи майбутні зміни у складі Правління Національного банку України, Валерія Гонтарева повідомила, що першим заступником голови буде призначений Яків Смолій (зараз займає посаду заступника голови та відповідає за блок розрахункових операцій), заступником голови, який відповідає за блок пруденційного нагляду, – Катерина Рожкова (зараз директор департаменту банківського нагляду).

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Як повідомляв УНІАН, Писарук займав зазначену посаду з липня 2014 року. З жовтня 2010 року по липень 2014 року він був регіональним керівником ING Wholesale Banking в Центральній і Східній Європі (Нідерланди).