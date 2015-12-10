Фіскальна служба з початку року прикрила 56 конвертцентрів, які "відмили" 16 мільярдів

Державна фіскальна служба України в січні-листопаді зупинила діяльність 56 конвертаційних центрів, через які було конвертовано 16,2 млрд грн, повідомляється на сайті ДФС.

Згідно з повідомленням, з керівників центрів до бюджету було стягнуто 731,5 млн грн завданих державі збитків.

За даними Фіскальної служби, у січні-листопаді підрозділи податкової міліції виявили і зупинили на стадії реєстрації фіктивних податкових накладних операції на суму 243 млрд грн.

За матеріалами оперативних підрозділів за вказаний період було розпочато 249 кримінальних проваджень за виявленими фактами незаконно заявлених до відшкодування 2 млрд грн і незаконно відшкодованих з бюджету 177,4 млн грн ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба України з травня по серпень поточного року запобігла формування підприємствами фіктивних податкових кредитів на суму 92,8 млрд грн.

За словами очільника ДФС Романа Насірова, тіньова економіка в Україні кожного місяця забирала з бюджету близько 3 млрд грн.

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, тіньова економіка в Україні становить 42%.