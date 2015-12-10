Яценюк розповів, коли можна послабити валютні обмеження

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував послабити валютні обмеження, введені для досягнення макрофінансової стабілізації, після прийняття бюджету, податкового кодексу та отримання наступного траншу Міжнародного валютного фонду.

Про це голова уряду заявив на засіданні Ради експортерів в четвер.

"Я думаю, що ми після того, як приймемо бюджет, податковий кодекс і отримаємо наступний транш МВФ, ми можемо серйозно говорити про послаблення валютних обмежень", - сказав він.

За словами прем'єра, уряд також ініціюватиме переговори з Національним банком та представниками бізнесу для спрощення інвестицій в активи за кордоном.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса, Кабінет міністрів України і Національний банк готові поступово знімати обмеження на валютному ринку, запроваджені для досягнення макрофінансової стабілізації.

Українська гривня в лютому цього року знецінилася до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

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Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня зміцнилася до 21-23 грн/дол. і утримувалася в цьому коридорі більше півроку.

В останній місяць діапазон коливань курсів на міжбанківському валютному ринку зсунувся в бік здешевлення гривні, що, на думку НБУ, було пов'язано з проведенням в Україні місцевих виборів.

25 листопада регулятор повідомив, що аукціони з купівлі та продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку не відбулися, попит і пропозиція на ринку врівноважилися самостійно, а курс гривні під час торгів зміцнився.