Гривня впала на міжбанку до 23,50 за долар

У четвер, 10 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 23,37/23,50 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,5710/25,7110 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3370/0,3390 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 23,3946 гривні/долар, до цього годині укладено 152 угоди на суму 67,61 мільйона доларів.