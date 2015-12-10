У Гонтаревої назвали причини інфляції

Національний банк України пояснює повернення до інфляції в листопаді після дефляції в жовтні сезонним підвищенням цін на сирі продукти харчування, повідомляється на сайті регулятора.

"Зростання інфляції був насамперед забезпечений підвищенням цін і тарифів небазового ІСЦ (індексу споживчих цін – УНІАН), який в листопаді зріс на 3% місяць до місяця (на 54,1% в річному вимірі). Так, у листопаді продовжили зростати ціни на сирі продукти харчування (на 4,3% місяць до місяця), насамперед через сезонне подорожчання овочів "борщового набору" (на 20,5% місяць до місяця)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в листопаді в інфляції відобразилося підвищення тарифів на опалення – на 19,7%.

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Як повідомляв УНІАН, споживчі ціни в Україні в листопаді 2015 року порівняно з жовтнем виросли 2%. У річному вираженні (листопад 2015 року до листопада 2014 року) інфляція прискорилася до 46,6% з 46,4%, зафіксованих місяцем раніше.

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З початку року, протягом січня-листопада, споживчі ціни в Україні зросли на 42,3%.