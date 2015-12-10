Яценюк обіцяє до кінця року максимально скоротити борги з ПДВ

Кабінет міністрів України планує до кінця року максимально скоротити заборгованість з відшкодування українським експортерам податку на додану вартість, яка на поточний момент становить близько 15 мільярдів гривень, а також повністю виплатити поточні платежі.

Про це в ході засідання Ради експортерів сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Стимулювання для експортера – це зобов'язання держави відшкодовувати експортеру ту частину ПДВ, на відшкодування якої він може розраховувати. Ми зробили серйозні кроки в частині адміністрування ПДВ, у нас від місяця до місяця йде "плюс" зі збору ПДВ. Тепер має бути дзеркальна картина, яка полягає у відшкодуванні податку, - сказав Яценюк. – І тут динаміка краща, ніж була в минулі роки. У нас було приблизно 22 мільярди гривень боргу з відшкодування, залишилося 15 мільярдів гривень. Це теж багато. Зараз ми з міністром фінансів і главою ГФС працюємо над тим, щоб до кінця року максимально збільшити суму до відшкодування і скоротити наші борги перед експортерами".

Такий же принцип, зазначив Яценюк, буде опрацьований і щодо переплат з податку на прибуток.

"Загальний обсяг переплат – близько 24 мільярдів гривень. Ми шукаємо шлях, у тому числі з експертами МВФ, яким чином розрахуватися з компаніями", - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, раніше глава ГФС Роман Насіров зазначав, що Державна фіскальна служба планує в грудні відшкодувати підприємцям 10 мільярдів гривень заборгованості з податку на додану вартість і погасити прострочену заборгованість перед підприємцями з відшкодування цього податку.

Обсяг відшкодування платежів з податку на додану вартість суб'єктам підприємництва в Україні в листопаді 2015 року порівняно з жовтнем знизився на 7,1% – до 6,44 мільярда гривень. Обсяг відшкодувань ПДВ за січень-листопад 2015 року склав 58,919 мільярда гривень.