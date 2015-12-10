Міжнародні резерви Росії протягом тижня "схудли" на $500 мільйонів

Про це повідомляється на сайті Центробанку Росії.

Міжнародні резерви Росії протягом минулого тижня з 27 листопада по 4 грудня скоротилися на 0,1% і склали $364,4 мільярда проти $364,9 мільярда станом на 27 листопада.

Отже, міжнародні резерви скоротилися на 0,5 мільярда доларів.

Читайте такожДоходи Росії від продажу нафти скоротилися майже в 2 рази

Міжнародні резерви Росії являють собою високоліквідні іноземні активи, наявні в розпорядженні ЦБ та Кабміну. Вони складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.

Читайте такожСвітовий банк дав прогноз по Росії: злиденна старість, без нафти і резервів до 2050 року

За підсумками 2014 року міжнародні резерви Росії зменшилися в 1,3 рази і склали 385,46 мільярда доларів.