У Росії заявили, що не будуть через Україну виходити з МВФ

Росія не має наміру виходити зі складу учасників Міжнародного валютного фонду через зміну ним кредитної політики, що дозволяє Україні продовжити отримувати кредити МВФ в разі дефолту за боргом перед РФ на 3 мільярди доларів.

Про це заявив голова Мінфіну Росії Антон Силуанов, повідомляє РИА Новости.

"Що стосується відносин з Міжнародним валютним фондом, то ми (Росія — ред.) є одним із ключових учасників фонду, ми не вважаємо за необхідне через складну ситуацію, яка сьогодні виникла, виходити зі складу учасників фонду", — сказав Силуанов.

За його словами, РФ вважає, що МВФ реалізує правильну політику в частині підтримки платіжного балансу країн, які потребують допомоги. "Це дуже важливий і потрібний інститут, особливо в нинішній непростій ситуації в світовій економіці", — сказав міністр.

Рада директорів МВФ у вівторок затвердила реформу, яка дозволяє фонду кредитувати боржників навіть у разі дефолту за боргом перед офіційними кредиторами.

Силуанов в той же день назвав це рішення поспішним, упередженим, прийнятим виключно на шкоду Росії і в цілях легалізації можливості Києва не платити за своїми боргами. Він також сказав, що РФ звернеться в міжнародний суд, якщо Україна не сплатить борг у 3 мільярди доларів протягом 10 днів після 20 грудня.

Термін погашення українських євробондів на 3 мільярди доларів, випущених за часів президентства Віктора Януковича та викуплених Росією в кінці 2013 року, наступає якраз 20 грудня.

16 листопада Путін заявив, що РФ готова розстрочити платіж за боргом України на 2016-2018 роки по 1 млрд доларів на рік за умови, що західні партнери нададуть гарантії.

Проте, як розповів у середу Силуанов, зарубіжні партнери відмовилися давати такі гарантії. Після цього президент РФ Володимир Путін доручив кабміну подавати в суд на Україну, якщо та не погасить борг перед РФ на 3 мільярди доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна 12 листопада завершила реструктуризацію держборгу 13 випусків облігацій у зв'язку зі стартом обміну на нові державні облігації та деривативи. «Російські» облігації не увійшли в перелік паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі.

Україна пропонувала РФ вирішити питання реструктуризації бондів до 29 жовтня, оскільки після цієї дати обмін облігацій на нові буде неможливий, і також висловила готовність вирішувати питання в суді.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що в разі незгоди РФ на реструктуризацію уряд оголосить мораторій на виплату цього боргу.

9 грудня Яценюк заявив, що Україна готова судитися з Росією з питання боргу.