У Росії заявили, що не будуть через Україну виходити з МВФ
Рада директорів МВФ у вівторок затвердила реформу, яка дозволяє фонду кредитувати боржників навіть у разі дефолту. У Росії це рішення назвали упередженим та прийнятим виключно їм на шкоду.
Росія не має наміру виходити зі складу учасників Міжнародного валютного фонду через зміну ним кредитної політики, що дозволяє Україні продовжити отримувати кредити МВФ в разі дефолту за боргом перед РФ на 3 мільярди доларів.
Про це заявив голова Мінфіну Росії Антон Силуанов, повідомляє РИА Новости.
"Що стосується відносин з Міжнародним валютним фондом, то ми (Росія — ред.) є одним із ключових учасників фонду, ми не вважаємо за необхідне через складну ситуацію, яка сьогодні виникла, виходити зі складу учасників фонду", — сказав Силуанов.
За його словами, РФ вважає, що МВФ реалізує правильну політику в частині підтримки платіжного балансу країн, які потребують допомоги. "Це дуже важливий і потрібний інститут, особливо в нинішній непростій ситуації в світовій економіці", — сказав міністр.
Рада директорів МВФ у вівторок затвердила реформу, яка дозволяє фонду кредитувати боржників навіть у разі дефолту за боргом перед офіційними кредиторами.
Силуанов в той же день назвав це рішення поспішним, упередженим, прийнятим виключно на шкоду Росії і в цілях легалізації можливості Києва не платити за своїми боргами. Він також сказав, що РФ звернеться в міжнародний суд, якщо Україна не сплатить борг у 3 мільярди доларів протягом 10 днів після 20 грудня.
Термін погашення українських євробондів на 3 мільярди доларів, випущених за часів президентства Віктора Януковича та викуплених Росією в кінці 2013 року, наступає якраз 20 грудня.
16 листопада Путін заявив, що РФ готова розстрочити платіж за боргом України на 2016-2018 роки по 1 млрд доларів на рік за умови, що західні партнери нададуть гарантії.
Проте, як розповів у середу Силуанов, зарубіжні партнери відмовилися давати такі гарантії. Після цього президент РФ Володимир Путін доручив кабміну подавати в суд на Україну, якщо та не погасить борг перед РФ на 3 мільярди доларів.
Як повідомляв УНІАН, Україна 12 листопада завершила реструктуризацію держборгу 13 випусків облігацій у зв'язку зі стартом обміну на нові державні облігації та деривативи. «Російські» облігації не увійшли в перелік паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі.
Україна пропонувала РФ вирішити питання реструктуризації бондів до 29 жовтня, оскільки після цієї дати обмін облігацій на нові буде неможливий, і також висловила готовність вирішувати питання в суді.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що в разі незгоди РФ на реструктуризацію уряд оголосить мораторій на виплату цього боргу.
9 грудня Яценюк заявив, що Україна готова судитися з Росією з питання боргу.