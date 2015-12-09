Гройсман підписав і направив президенту закон про реструктуризацію валютних кредитів

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман підписав і направив президентові Закон про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті (№1558-1).

Як зазначається на сайті парламенту, закон направлено на підпис президенту 9 грудня.

Довідка УНІАН. 2 липня парламент ухвалив закон №1558-1, який зобов'язує банки реструктуризувати всі споживчі кредити, отримані для придбання будь-якого майна, без обмеження суми заборгованості за курсом на дату укладення такого договору (тобто в більшості випадків за курсом 5,05 грн за долар).

Ухвалення закону супроводжувалося акціями протесту активістів, які представляють інтереси валютних позичальників, під стінами Національного банку України та Верховної Ради.

Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк виступили з різкою критикою на адресу депутатів, які підтримали прийняття закону, а група депутатів найбільшої парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» ініціювала нове голосування за закон у зв'язку з порушенням регламенту під час розгляду та голосування за цей законопроект.

За оцінками Національного банку України, Міністерства фінансів і низки експертів, реалізація закону спричинить збитки для економіки країни в розмірі близько 100 млрд грн, нові банкрутства від 20 до 50 банків, стрімку девальвацію гривні до рівня 40-50 грн/дол., зниження реальних доходів українців і зростання безробіття.

Чинний з 12 травня меморандум між банками і позичальниками дозволяє громадянам конвертувати залишок валютного кредиту під заставу нерухомості до еквіваленту 2,5 млн грн за курсом НБУ на 1 січня 2015 року (близько 158,5 тис. дол.), при цьому за кредитами для придбання соціального житла (квартира до 60 кв. м або житловий будинок до 120 кв. м) банки списують до 50% боргу.

7 грудня Гройсман наголосив, що закон про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті має бути заветований, а натомість необхідно напрацювати новий закон. Він зазначив, що цей закон є “абсолютно недосконалим і дозволяє величезні зловживання з точки зору комерційної нерухомості, кредитування, з точки зору земельних ділянок, необмеженої площі”.

Як відомо, після ухвалення парламентом цього закону у ВР було зареєстровано проект постанови щодо скасування результатів голосування за нього. За словами прес-секретаря Гройсмана Дмитра Столярчука, автори проекту постанови відкликали його, що дає право голові ВР підписати даний закон.