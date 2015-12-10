НБУ оголосив 1-3 і 7-10 січня вихідними для банківської системи

Національний банк України оголосив вихідними для банківської системи дні з 1 по 3 січня і з 7 по 10 січня 2016 року, повідомляється на сайті регулятора.

Крім того, НБУ переніс робочий день банків з п'ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня 2016 року.

Згідно з повідомленням, Нацбанк також встановив, що 29 і 30 грудня 2015 року система електронних платежів НБУ працюватиме у режимі продовженого банківського дня на 2 години, і 30 грудня мають бути завершені всі транзакції з клієнтами.

4 січня 2016 року банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов'язаних з початком нового звітного року. Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день здійснюватися не будуть. При цьому 5, 6 і 11 січня 2016 СЕП і банківська система працюватимуть у звичайному режимі.

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Відзначається також, що офіційний курс гривні до іноземних валют і банківських металів буде встановлено і оприлюднено 30 грудня 2015 року, і він діятиме до моменту його подальшого встановлення 5 січня 2016 року.