Гривня закрила міжбанк на рівні 23,57 за долар

У четвер, 10 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 23,45/23,57 грн/дол., зазначив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 25,7010/25,8300 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3400/0,3420 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 17:00 встановився на рівні 23,3683 грн/дол., на цю годину було укладено 616 угод на суму 527,33 млн дол.