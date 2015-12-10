Банкіри закликали президента ветувати закон про реструктуризацію валютних кредитів

Незалежна асоціація банків України закликає президента Петра Порошенка ветувати скандальний законопроект №1558-1, яким передбачена реструктуризація всіх споживчих кредитів, виданих в іноземній валюті, за курсом на дату укладення такого договору, тобто в більшості випадків за курсом 5,05 грн за долар.

Про це повідомила прес-служба асоціації, яка нагадала, що у вівторок, 8 грудня, голова Верховної Ради Володимир Гройсман підписав зазначений законопроект.

Асоціація відзначає, що президентське вето дозволить зареєструвати в парламенті альтернативний проект закону «Про реструктуризацію зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, отриманими на придбання єдиного житла (іпотечні кредити)», представлений Міністерством фінансів наприкінці листопада.

«Прийняття законопроекту №1558-1 призведе до дестабілізації фінансового й валютного ринків і поставить під загрозу економічну стабільність України в цілому», - цитуються в повідомленні слова голови НАБУ Романа Шпека.

За підрахунками асоціації, у разі прийняття цього законопроекту банки, в тому числі і державні, понесуть збитки у розмірі понад 100 млрд грн.

«Компенсувати таку суму більшість банків виявляться просто нездатними, це спровокує нову хвилю банкрутств на фінансовому ринку країни і ляже додатковим тягарем на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», - додав Шпек.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня парламент ухвалив закон №1558-1, що зобов'язує банки реструктуризувати усі споживчі кредити, отримані для придбання будь-якого майна, без обмеження суми заборгованості за курсом на дату укладення такого договору (тобто, в більшості випадків, за курсом 5,05 грн за долар). За закон проголосували 229 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

У той же час, у парламенті вже зареєстровано проект постанови про переголосування цього закону у зв'язку з порушенням регламенту ВР, зокрема, через неперсональне голосування. Президент України Петро Порошенко заявив, що закон про реструктуризацію валютних кредитів призведе до колапсу банківської системи і знищення золотовалютних резервів України. Порошенко заявив, що захистить Україну від закону про реструктуризацію валютних кредитів.