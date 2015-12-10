Нацбанк знизив офіційний курс гривні
Офіційний курс НБУ на 11 грудня: 100 USD – 2336.8319 грн; 100 EUR – 2557.1951 грн; 10 RUR – 3.3762 грн.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 11 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2336.8319 (10 грудня – 2289.4918)
100 EUR – 2557.1951 (10 грудня – 2504.9330)
10 RUR – 3.3762 (10 грудня – 3.3085)
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 10 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,45/23,57 грн/дол.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,7010/25,8300 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3400/0,3420 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,3683 грн/дол., до цього часу було укладено 616 угод на суму 527,33 млн дол.