Кабмін погодив проекти нового Податкового кодексу та бюджету на 2016 рік - джерело

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

"Так, все узгодили", - сказав співрозмовник агентства.

У той же час джерела не уточнюють, чи відбудеться завтра запланований у парламенті звіт уряду.

"Ми готуємося, але остаточна інформація з'явиться завтра вранці", - підкреслив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк анонсував засідання уряду з питань податкового кодексу та проекту держбюджету, а також звіт Кабміну в парламенті в рамках "Години запитань".

З цією метою Яценюк звертався до голови Верховної Ради Володимиру Гройсмана виділити міністрам не менше трьох годин. Як очікується, проект Податкового кодексу буде переданий в адміністрацію президента і представлений у ВР безпосередньо президентом України Петром Порошенком.

Прийняття Податкового кодексу, а також проекту бюджету, є одними з ключових умов продовження співпраці України з основним кредитором - Міжнародним валютним фондом.