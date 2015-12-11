США очікують, що Євросоюз продовжить економічні санкції щодо Росії.

Про це заявив заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом і фінансової розвідки Адам Шубін, передають РИА Новости з посиланням на Bloomberg.

"Ми тісно співпрацювали з ЄС з питання збереження економічного тиску на Росію до повного виконання Мінських угод і глибоко переконані, що це залишається належним орієнтиром", — сказав Шубін.

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10 грудня джерело в Раді Європейського Союзу повідомило УНІАН, що рішення щодо санкцій проти Росії може бути прийнято, як 15 грудня під час засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, так і на рівні глав держав і урядів країн Євросоюзу 17-18 грудня.

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ЄС ввів санкції проти РФ в 2014 році у зв'язку з анексією Криму і збройним конфліктом на Донбасі. Термін дії санкцій закінчується в кінці січня 2016 року.