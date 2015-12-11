США очікують, що Євросоюз продовжить економічні санкції щодо Росії
Рішення про санкції проти Росії може бути прийнято, як 15 грудня під час засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, так і на рівні глав держав і урядів країн Євросоюзу 17-18 грудня.
США очікують, що Євросоюз продовжить економічні санкції щодо Росії.
Про це заявив заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом і фінансової розвідки Адам Шубін, передають РИА Новости з посиланням на Bloomberg.
"Ми тісно співпрацювали з ЄС з питання збереження економічного тиску на Росію до повного виконання Мінських угод і глибоко переконані, що це залишається належним орієнтиром", — сказав Шубін.
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10 грудня джерело в Раді Європейського Союзу повідомило УНІАН, що рішення щодо санкцій проти Росії може бути прийнято, як 15 грудня під час засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, так і на рівні глав держав і урядів країн Євросоюзу 17-18 грудня.
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ЄС ввів санкції проти РФ в 2014 році у зв'язку з анексією Криму і збройним конфліктом на Донбасі. Термін дії санкцій закінчується в кінці січня 2016 року.