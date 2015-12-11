Представники бізнесу вимагають зняти з обговорення розроблений КМДА порядок розміщення зовнішньої реклами в місті
Новий порядок розміщення зовнішньої реклами в Києві не здатний кардинальним чином вплинути на скорочення незаконних рекламних конструкцій у столиці.
Представники бізнесу вимагають зняти з обговорення новий порядок розміщення зовнішньої реклами в Києві, який був розроблений департаментом архітектури КМДА спільно з КП "Київреклама", так як він не здатний кардинальним чином вплинути на скорочення незаконних рекламних конструкцій у столиці, а також містить норми, які можуть стимулюватиме корупцію і привести до юридичних колізій.
Таку думку на зустрічі з пресою, присвяченій презентації нового проекту розміщення зовнішньої реклами в КП "Київреклама", висловили представники бізнесу зовнішньої реклами.
Як зазначила глава КП "Київреклама" Наталія Гончарова, новий порядок містить ряд змін. Зокрема, документом пропонується збільшити мінімально допустиму дистанцію між рекламними конструкціями площею до 8 квадратних метрів з 50 метрів до 70 метрів, а для носіїв більшого формату - до 250 метрів, залежно від площі.
Крім того, документ передбачає зміни в процедуру нарахування оплати за користування місцем, виділеним під рекламну конструкцію. Зокрема, у формулу розрахунку включено ряд коефіцієнтів, які, на думку присутньої на зустрічі члена правління Всеукраїнської рекламної коаліції Любові Височіною, містять корупційні ризики. "Нова формула розрахунку містить ряд коефіцієнтів, з яких три - корупційні, тобто ті, які, наприклад, передбачають підвищення вартості місця, наприклад, за неохайний вигляд рекламної конструкції", - зазначила Височина.
У свою чергу, глава Асоціації зовнішньої реклами України Оксана Поліщук в розмові з журналістами зазначила, що ті зміни в процедуру нарахування оплати, які були внесені розробниками, крім корупційної складової несуть в собі ризики виникнення юридичних колізій.
"З юридичної точки зору, та формула, яка діє зараз, - це тільки формула, яка працює спільно з іншим розпорядженням КМДА, де визначені базові тарифи. Тому, змінюючи формулу в одному нормативно-правовому документі і залишаючи без змін інші, ми заходимо в правову колізію ", - зазначила Поліщук.
При цьому вона підкреслила, що бізнес давно виступає за розвиток зовнішнього вигляду міст, реалізуючи проекти з підвищення прозорості ринку та ліквідації корупції, проте влада часто ігнорує ці процеси і не йде на діалог.
Піддав критиці владу за імітацію діалогу та ігнорування думки громадськості й глава Антикорупційної ради при Київській міськраді Олександр Плива. Він заявив, що проект рішення "Про затвердження порядку розміщення зовнішньої реклами в Києві", опублікований на сайті КМДА, відрізняється від того, який був розроблений робочою групою. У свою чергу директор КП «Київреклама» Наталія Гончарова визнала наявність відмінностей в оприлюдненому документі, пояснивши їх діями в інтересах громадськості.
Представники бізнесу також звернули увагу, що запропонований порядок не містить жодних фінансових розрахунків, що не дає можливостей бізнесу адекватно прорахувати свій бізнес-план і інвестувати в розвиток.
У той же час, новий порядок містить норму, яка передбачає розробку схеми розміщення рекламних конструкцій у Києві протягом трьох місяців після його прийняття. Проте глава КП «Київреклама» Наталія Гончарова погодилася, що прийняття схеми, а тим більше приведення міста до належного вигляду - це процес досить трудомісткий, і в такі терміни реалізувати все задумане практично неможливо. "Раніше п'яти років - ідеального стану на вулицях Києва ми не побачимо", - зазначила вона.
За її словами, на сьогоднішній день близько 20% рекламних конструкцій Києва розташовані з порушеннями. Але демонтувати ці конструкції комунальне підприємство не має права, оскільки в більшості випадків всі ці конструкції мають відповідні дозвільні документи, видані кілька років тому представниками попередньої влади. І у разі демонтажу практично будь-який суд винесе рішення на користь оператора зовнішньої реклами.
У зв'язку з цілою низкою упущень і неточностей, які містяться в розробленому КМДА та КП «Київреклама» новому порядку розміщення зовнішньої реклами, а також враховуючи те, що Гончарова зізналася в підробленні документа, бізнес наполягає на знятті його з обговорення і вимагає від столичної влади дотримання норм чинного законодавства.
Як повідомляв УНІАН, за даними комунального підприємства "Київреклама", обсяг надходжень до бюджету Києва від розміщення реклами за 7 місяців 2015 року склав близько 135 млн гривень. При цьому загальна кількість об'єктів зовнішньої реклами столиці відповідно до виданих дозволів становить порядку 17 тисяч, з яких близько 12,5 тисяч об'єктів - це наземні конструкції та широкоформатна реклама, і близько 7 тисяч - рекламні вивіски.
Оператори зовнішньої реклами України вважають за необхідне внести зміни до закону про рекламу, зокрема, в ту його частину, яка регламентує діяльність операторів зовнішньої реклами, і на законодавчому рівні встановити терміни видачі дозвільних документів, схеми розміщення рекламних конструкцій у містах, перелік заборон видачі дозволів, а також поняття демонтажу рекламних конструкцій.