Представники бізнесу вимагають зняти з обговорення розроблений КМДА порядок розміщення зовнішньої реклами в місті

Новий порядок розміщення зовнішньої реклами в Києві не здатний кардинальним чином вплинути на скорочення незаконних рекламних конструкцій у столиці.

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