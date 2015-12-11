Представники бізнесу вимагають зняти з обговорення розроблений КМДА порядок розміщення зовнішньої реклами в місті

10:06, 11 грудня 2015
Фінанси
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Новий порядок розміщення зовнішньої реклами в Києві не здатний кардинальним чином вплинути на скорочення незаконних рекламних конструкцій у столиці.

КМДА / Фото УНИАН
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