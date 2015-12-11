Сума боргових зобов'язань України скоротилася до $66 з $73 мільярдів - Яценюк

Обсяг державного боргу України на поточний момент становить 66 мільярдів доларів, повідомив під час виступу у Верховній Раді прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. При цьому на момент його вступу на посаду – в березні 2014 року – обсяг держборгу становив 74 мільярда доларів.

Також Яценюк наголосив, що завдяки проведеній борговій операції, а саме - реструктуризації держборгу – вдалося не тільки скоротити обсяг боргу, а й обсяг фінансування на обслуговування держборгу на 10 мільярдів гривень.