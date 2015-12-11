15 мільйонів українців одержали субсидії на послуги ЖКГ – Яценюк

«П'ять мільйонів домогосподарств не просто підписалися, а отримали субсидії... це майже 15 мільйонів українців», - сказав Яценюк.

Прем'єр пояснив, що уряду вдалося добитися того, аби малозабезпечені сім'ї отримали допомогу від держави, тоді як заможні власники великих будинків платять за послуги ЖКГ повну вартість.

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Як повідомляв УНІАН, 7 грудня міністр соціальної політики Павло Розенко заявив, що за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулися більш як 5 млн українських сімей, що свідчить про підвищення цього року ефективності цієї системи в 6 разів порівняно з 2014 роком. Міністр пояснив, що 200 тис. з цих заявок перебувають на стадії розгляду.