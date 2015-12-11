НБУ вирішив ліквідувати ще один банк

Національний банк України 10 грудня 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Банку Велес" за здійснення ним ризикової діяльності та систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, повідомляється на сайті регулятора.

При цьому банк не введена тимчасова адміністрація.

У повідомленні наголошується, що у вересні НБУ запобіг спробі вивести за кордон близько 460 мільйонів доларів США за документами, що мають ознаки фіктивності, це стало підставою для проведення інспекційної перевірки банку з питань фінансового моніторингу.

Згідно з повідомленням, під час перевірки були виявлені факти здійснення банком ризикової діяльності і цілий ряд операцій, характер яких дає підстави вважати, що вони були спрямовані на уникнення вимог і обмежень, передбачених банківським валютним законодавством, законодавством з питань фінансового моніторингу. Крім того, були виявлені операції, які вказують на участь банку в проведенні фінансових операцій, метою яких є виведення капіталу.

"Близько 90% всіх операцій, здійснюваних банком, були саме такими. За неповний рік їх обсяг перевищив 100 мільйонів доларів США. Крім того, значний обсяг операцій проведено з використанням підроблених документів", - йдеться в повідомленні.

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Регулятор зазначив, що ліквідація банку не вплине на стабільність фінансового ринку через невеликий обсяг активів і незначну кількость клієнтів - фізичних осіб (близько 150 осіб).

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Довідка УНІАН. "Банк Велес" працює на ринку України з 1994 року і входить до групи невеликих за розміром активів. За даними НБУ, основними власниками банку є громадяни України Костянтин Бондарєв (32,59% акцій), Ірина Гончарова (32,98%), Олександр Кандиба (32,91%).