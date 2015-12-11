В уряді назвали оборонний бюджет на наступний рік

Проект державного бюджету на 2016 рік передбачає зростання витрат на оборону наступного року до 113 мільярдів гривень, повідомив в ході виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Цього року у нас безпрецедентна сума фінансування національної безпеки та оборони – 5% від ВВП. Підвищені зарплати, підвищені соціальні стандарти, куплена нова техніка. І в наступному році загальний обсяг фінансування, згідно з проектом держбюджету, за рахунок спеціального фонду та за рахунок держгарантій складе 113 мільярдів гривень", - сказав Яценюк.

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Раніше президент України Петро Порошенко висловлював невдоволення передбаченим у проекті бюджету на 2016 рік фінансуванням Збройних сил України та висловив сподівання на збільшення витрат, зокрема, на розвиток озброєння та підготовку ЗСУ.

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