Гривня впала на міжбанку до 23,95 за долар

У п'ятницю, 11 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 23,85/23,95 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 26,1060/26,2130 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3420/0,3440 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 23,8401 грн/дол., на цю годину укладено 67 угод на суму 29,55 млн дол.