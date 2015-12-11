Кабмін вніс до парламенту проект держбюджету-2016

Кабінет міністрів України вніс до парламенту проект державного бюджету на 2016 рік, повідомив під час виступу у Верховній Раді прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Сьогодні уряд вносить проект закону про держбюджет на 2016 рік», - сказав очільник уряду.

Разом з тим на сайті Верховної Ради є інформація про реєстрацію проекту бюджету на 2016 рік, але текст документа поки що відсутній.

Крім того, Яценюк повідомив, що Кабмін затвердив проект податкової реформи і направив листа на ім'я президента з проханням внести проект реформи в парламент.

«Проект податкової реформи нами узгоджено, згідно з нашими домовленостями, які оголосив президент України, уряд учора ухвалив податкову реформу. Сьогодні податкову реформу направлено в парламент, а президент своїм листом звертається до парламенту розглянути законопроект за невідкладною процедурою. Ми також просимо, щоб проект був розглянутий і проголосований», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, компромісний варіант податкової реформи, розроблений Міністерством фінансів України й обговорений під час засідання Національної ради реформ при президентові України, передбачає скорочення кількості підприємців - платників єдиного податку до 958 тис. осіб з нинішніх 1,2 млн осіб і скорочення груп «єдиноподатників» до трьох з нинішніх чотирьох. Крім того, він передбачає збереження ставки податку на додану вартість у 20% для внутрішніх операцій, 0% - для зовнішніх операцій, 7% - для фармацевтичної індустрії, а також перехідний період сплати ПДВ для аграріїв терміном 1 рік, коли 75% податку сплачується в бюджет, а 25% залишається на спеціальних інвестиційних рахунках платників.

Як очікується, у разі прийняття податкової реформи ставки податків буде змінено з 1 січня 2016 року, а саме тіло нового Податкового кодексу, який налічує 700 сторінок - з 1 квітня 2016 року.

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При цьому бюджет на 2016 рік розрахований вже на новій податковій базі. Наприкінці грудня Міністерство фінансів представило основні розрахункові макропоказники проекту держбюджету на 2016 року, згідно з якими дефіцит бюджету становитиме 3,7% ВВП, підвищення соціальних стандартів - 12%, інфляція - 12%, курс гривні на рівні близько 24 грн за долар і обсяг витрат на оборону в обсягу близько 100 млрд грн. Доходи бюджету плануються на рівні 598,2 млрд грн, видатки – 674 млрд грн, граничний показник державного боргу в розмірі 1,5 трлн грн за розрахункового обсягу ВВП в 2,26 трлн грн.