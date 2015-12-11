Україна та Кіпр внесли зміни в антиофшорну конвенцію

Міністр фінансів України Наталія Яресько та міністр енергетики, торгівлі, промисловості та туризму Республіки Кіпр Йоргос Лаккотріпіс підписали протокол про внесення змін до Конвенції між урядом України і урядом Кіпру про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання документу відбулася в рамках офіційного візиту до України президента Кіпру Нікоса Анастасіадіса.

Читайте такожКабмін зарахував низку європейських країн до офшорів

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року Кабінет міністрів України схвалив законопроект, що передбачає денонсацію Конвенції та протоколу між урядом України та урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухилення від сплати податків на доходи, однак він так і не був ухвалений.

15 липня 2015 р. Яресько заявила, що Україна домовилася з Кіпром про перегляд угоди про оподаткування між країнами в рамках боротьби з виведенням капіталів в офшори.

«Після дуже тривалих переговорів ми, нарешті, зробили важливий крок у боротьбі з виведенням капіталів в офшори: домовилися з урядом Кіпру про перегляд ставок у рамках конвенції про уникнення подвійного оподаткування з цією країною. Зазначені умови оподаткування відповідають рекомендаціям ОЕСР (Організація економічного співробітництва і розвитку - УНІАН)», - повідомила вона.

Читайте такожВР ратифікувала конвенцію з Ірландією про уникнення подвійного оподаткування

Довідка УНІАН. Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром і протокол до неї було підписано 8 листопада 2012 року в Нікосії і ратифіковано парламентом в липні 2013 року. Згідно з документом, підприємці обох країн одержали гарантії, що прибутки, отримані від підприємницької діяльності на території іншої країни, а також з джерел у цій іншій країні у вигляді дивідендів, відсотків і роялті, не підлягають подвійному оподаткуванню.