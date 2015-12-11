Мінфін РФ через здешевлення нафти хоче перейти на режим економії

Федеральний бюджет Росії на 2016 рік потребує коректив. Ризики збільшення дефіциту існують не тільки за умов збереження цін на нафту на рівні 40 доларів за барель, але і при її подорожчанні до 50 доларів. Враховуючи ці фактори, Мінфін РФ пропонує почати економити кошти.

Про це пишуть «Ведомости» з посиланням на документи міністерства.

У відомстві вважають, що необхідно секвеструвати бюджет на п'ять відсотків, збільшити доходи від приватизації до трильйона рублів, заморозити капітальне будівництво та зекономити 557 мільярдів рублів антикризових резервів (їх отримали за рахунок заморозки пенсійних накопичень і зменшення дефіциту в 2015 році). Їх пропонується використовувати тільки в екстрених випадках.

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У відомстві підготували два сценарії. У перший закладена вартість нафти в 50 доларів. У цьому випадку скарбниця недобере 750 мільярдів рублів, дефіцит досягне 4,1 відсотка ВВП (3,2 трильйона рублів), а у Резервному фонді залишиться 600 мільярдів рублів до кінця 2016 року. Причина випадання доходів — в корекції курсу рубля. Мінекономрозвитку прогнозувало, що при 50 доларах за барель долар буде коштувати в середньому 63,3 рубля. У Мінфіні вважають інакше — 58,5 рубля. Крім того, доходи можуть знизитися через падіння обсягів експорту нафти і газу і необхідності нарощувати фінансування Пенсійного фонду.

При нафті по 40 доларів бюджет втрачає 1,6 трильйона, дефіцит перевищує п'ять відсотків ВВП, а у Резервному фонді залишається 200 мільярдів рублів. Мінекономрозвитку чекає, що долар в цьому випадку буде коштувати 72,6 рубля, Мінфін — 65,8 рубля.

Федеральний чиновник розповів виданню, що ситуація складається гірше, ніж зазначено в консервативному сценарії. Російська нафта Urals коштує 37 доларів за барель. Не виключено, що вона може провалитися на короткий час до 20 доларів, вважає він.

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9 грудня прем'єр-міністр Дмитро Медведєв заявив, що у Росії є план В і навіть план С на випадок несприятливої нафтової кон'юнктури. Він підкреслив, що позиція уряду є «абсолютно реалістичною».

Днем раніше ціна бареля еталонної марки нафти Brent впала нижче 40 доларів вперше за шість років.