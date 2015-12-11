МВФ: "російський" борг не стане перешкодою для співпраці з Україною

Наявність нереструктуризованого боргу України перед Російською Федерацією в обсязі 3 млрд дол. не стане перешкодою для продовження співробітництва між Україною та її ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом у разі, якщо Україна й надалі виконуватиме умови спільної роботи і умови кредитування української економіки.

Про це в ході прес-конференції у Вашингтоні сказав заступник директора Департаменту МВФ з питань стратегії та політики Х'ю Бреденкамп.

«Все треба дивитися залежно від країни і кожного конкретного випадку. Однак якщо виконуються умови, які погоджені з нами, тоді Рада директорів може продовжувати політику кредитування країни», - сказав Бреденкамп.

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Як повідомляв УНІАН, раніше агентство Bloomberg повідомило, що Міжнародний валютний фонд пом'якшив вимоги у своїй політиці кредитування країн, які мають боргові проблеми, в тому числі з суверенного боргу. Таке рішення Фонду дозволить ряду країн, в першу чергу Україні, продовжити співпрацю з МВФ навіть за умови невиплати боргів, зокрема боргу України перед Російською Федерацією в розмірі 3 млрд дол., який так і не був реструктуризований.

Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол., яка передбачає повне списання 3 млрд дол., відстрочення платежів по тілу кредиту в сумі 8,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купону за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

До периметру реструктуризації також увійшов кредит, отриманий Україною в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року. Кредит був виданий з допомогою викупу євробондів України на 3 млрд дол. через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд.

14 жовтня більшість кредиторів підтримали запропоновані Україною умови обміну облігацій і прийняли умови обміну облігацій на нові папери з терміном погашення починаючи з 2019 року.

Російська сторона не прийняла умов України і не висувала своїх пропозицій щодо врегулювання боргового питання.

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При цьому ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд не раз закликав Київ і Москву розпочати прямі переговори щодо боргу.