Банк Росії через нафту і Туреччину залишив ключову ставку без змін

Про це повідомляється в матеріалах регулятора, передає Slon.ru.

Як зазначили в ЦБ, таке рішення було прийнято, «враховуючи збільшення інфляційних ризиків за умов збереження ризиків охолодження економіки». На 7 грудня, за даними регулятора, річна інфляція в країні становила 14,8%.

«Річний темп приросту споживчих цін в кінці 2016 року складе близько 6% і досягне цільового рівня 4% у 2017 році. В міру уповільнення інфляції відповідно до прогнозу і за умови послаблення інфляційних ризиків Банк Росії відновить зниження ключової ставки на одному з найближчих засідань Ради директорів», – пояснюється в прес-релізі.

Таким чином, ставка залишиться на рівні 11% річних. Вона була знижена до цієї позначки 31 липня, і з тих пір не змінювалася. Наступне засідання ради директорів ЦБ заплановане на 29 січня 2016 року.

Раніше більшість аналітиків прогнозували, що регулятор не стане змінювати ставку і врахує інфляційні ризики, що посилилися через недавнє падіння цін на нафту і введення економічних санкцій проти Туреччини. У той же час деякі економісти передбачали, що ЦБ знизить ставку до 10,5% річних.

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З початку 2015 року Центробанк РФ кілька разів зменшував ставку, пояснюючи своє рішення послабленням інфляційних ризиків. У середині року голова ЦБ Ельвіра Набіулліна попереджала, що темпи зниження показника можуть сповільнитися.

Минулого року для боротьби із зростанням цін регулятор багаторазово підвищив ключову ставку. На початку 2014 року вона перебувала на рівні 5,5% річних, а до листопада досягла 9,5%. У грудні ставка була підвищена двічі: спочатку до 10,5% річних, а потім – до рекордних 17%.