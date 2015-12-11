Комплексна перевірка раз на рік: контролюючі органи приходитимуть до бізнесу всі разом

Міністерство економічного розвитку і торгівлі зобов'язало контролюючі органи проводити лише одну спільну комплексну перевірку бізнесу один раз на рік, замість проведення окремих перевірок кожним органом.

Відповідний наказ обнародувано на сайті Мінекономрозвитку.

Згідно з документом, план комплексного контролю на 2016 рік включатиме назву підприємства, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця, перелік органів державного нагляду (контролю), які мають перевірити це підприємство і дату початку проведення комплексного планового заходу.

При цьому кожен перевіряючий орган, зазначений у комплексному плані, зобов'язаний дотримуватися дати початку проведення перевірки, а також привести у відповідність дату, зазначену в його плані заходів.

Таким чином, діяльність суб'єктів господарювання, які включені до планів різних органів державного контролю, може перевірятися впродовж одного року лише один раз, тобто комплексно - одночасно.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України готовий продовжити мораторій на перевірки бізнесу, який діє до кінця 2015 року.

У листопаді цього року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про продовження мораторію на перевірки бізнесу до 30 червня 2016 року. Законопроект підготувало Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.