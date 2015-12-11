Влада Росії вперше озвучила шоковий сценарій для економіки

Банк Росії вперше оприлюднив точні параметри шокового сценарію макроекономічного розвитку. Актуальність цього сценарію останнім часом зросла, сказала голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна, передає РБК.

«У наших розрахунках для ризикового сценарію ми розраховуємо нафту на рівні близько $35 за барель. За реалізації цього сценарію падіння ВВП в 2016 році становитиме 2-3%, інфляція буде близько 7%», — сказала Набіулліна на прес-конференції за підсумками засідання ради директорів.

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Вона зазначила, що за умов реалізації ризикового сценарію буде підвищений інфляційний тиск, в першу чергу з боку курсової динаміки. «Вищі будуть інфляційні очікування, і ЦБ доведеться проводити жорсткішу грошово-кредитну політику», — сказала вона.

Вперше ЦБ Росії представив ризиковий сценарій у доповіді «Основні напрями єдиної державної грошово-кредитної політики» в листопаді 2014 року. Тоді підкреслювалося, що розвиток цього сценарію вкрай малоймовірний. Зараз Набіулліна відзначила, що «актуальність ризикового сценарію розвитку економіки зросла».

Базовий сценарій макроекономічного розвитку Банку Росії, як і раніше, передбачає, що нафта в 2016 році буде на рівні $50 за барель. «Але зросла ймовірність того, що цього не відбудеться і ціни залишаться нижчими на довший термін», — заявила Набіулліна. Траєкторія цін на нафту в третьому кварталі знаходилася між базовим і стресових сценарієм, і ймовірність збереження цін нижче $50 стала вищою, додала вона.

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Тим не менш Набіулліна виключила ймовірність повторення шокової ситуації, яка сталася в грудні 2014 року. 16 грудня 2014 року ЦБ на позачерговому засіданні ради директорів підвищив ключову ставку до 17% річних, керуючись необхідністю обмежити істотно збільшені девальваційні та інфляційні ризики».

«Ситуація цього року принципово відрізняється від грудня минулого року. Тоді виникло відразу кілька найпотужніших шоків — швидке і глибоке падіння цін на нафту, фінансові санкції, в той же час на грудень припадав пік виплат за зовнішніми боргами. Жодного з тих чинників в тому обсязі, який був присутній тоді, зараз немає», — запевнила Набіулліна.