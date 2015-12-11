Депутати отримали проект держбюджету-2016: основні цифри

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді прийняти проект державного бюджету на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП, що в абсолютних цифрах становить 84 млрд грн.

Про це йдеться в проекті держбюджету, зареєстрованому в парламенті і опублікованому на веб-порталі Верховної Ради.

Доходи держбюджету визначені на рівні 601,4 млрд грн, витрати – 674 млрд грн. Обсяг держгарантій – 28,2 млрд грн.

Прожитковий мінімум, згідно з документом, з 1 січня 2016 року становитиме 1330 грн, з 1 травня - 1399 грн, з 1 грудня - 1496 грн. Розмір мінімальної зарплати з 1 січня 1378 грн, з 1 травня – 1450 грн, з 1 грудня – 1550 грн.

Обсяг відрахувань, які будуть спрямовані з державного бюджету на потреби Пенсійного фонду України, в 2016 році очікуються на рівні 172,33 млрд грн.

Одночасно Кабмін пропонує доформувати стабілізаційний енергетичний фонд в обсязі 700 млн дол. Спочатку цей показник становив 500 млн дол.

Також Кабмін пропонує Раді затвердити в державному бюджеті на 2016 рік рівень граничного державного боргу у розмірі 66,4% ВВП, або 1,501 трлн грн.

Згідно з документом, гарантований державою борг становитиме 444,779 млрд грн. Державний і гарантований державою борг становитиме 86% ВВП.

За прогнозами уряду, в загальній структурі держборгу частина внутрішнього боргу становитиме-35,5%.

Уряд планує здійснити в 2016 році запозичення на суму 202,997 млрд грн, що на 179,841 млрд грн менше від плану на 2015 рік, зокрема й зовнішні запозичення на рівні 104,554 млрд грн, внутрішні - 98,443 млрд грн. Загальний обсяг виплат за державним боргом прогнозується на рівні 234,260 млрд грн, з яких 79,8% виплати за зовнішнім боргом.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 30 листопада оприлюднив макропоказники та основні параметри бюджету-2016. Зокрема, доходи бюджету - 598,2 млрд грн, витрати – 674 млрд грн, граничний показник державного боргу у розмірі 1,5 трлн грн при розрахунковому обсязі ВВП в 2,26 трлн грн. Підвищення соціальних стандартів фіксувалося на рівні 12%, інфляція в 12%, курс гривні на рівні близько 24 грн за долар. Оборонний бюджет – 113 млрд грн.

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 30 вересня 2015 року становила 70,671 млрд дол., що на 109 млн дол., або на 0,15% більше від показника на початок місяця. Загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті у вересні зросла на 26,486 млрд грн, або на 1,77 %, - до 1,521 трлн грн.

У 2014 році державний і гарантований державою борг знизився на 4,53% - до 69,811 млрд дол. у валюті, а в гривневому еквіваленті зріс в 1,9 рази - до 1,101 трлн грн.