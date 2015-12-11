Російський рубль впав до психологічної позначки – 70 за долар

Під час торгів на Московській біржі ввечері в п'ятницю, 11 грудня, курс американської валюти досяг позначки в 70 руб. Подорожчала і європейська валюта. Курс євро на максимумі піднімався до позначки 77,19 руб. за євро.

Після стрибка майже відразу ж обидві валюти трохи подешевшали: долар торгується на рівні 69,90 руб., євро — 77,02 руб., повідомляє РБК.

Офіційний курс долара, встановлений Цб на вихідні, становить 69,1755 руб. за долар, євро — 75,7472 руб. за євро.

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Російський рубль продовжує дешевшати на тлі падіння цін на нафту. У п'ятницю ціна бареля нафти марки Brent вперше з 2008 року опустилася нижче $39 і ввечері в п'ятницю продовжує торгуватися нижче цієї позначки.