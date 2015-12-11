Гривня йде на вихідні з курсом 23,85 за долар

У п'ятницю, 11 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на момент закриття торгів встановилися на рівні 23,73/23,85 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 26,0080/26,1370 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3400/0,3420 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 23,8613 грн/дол., на цей час було укладено 520 угод на суму 258,17 млн дол.