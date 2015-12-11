Уряд зареєстрував у Раді законопроект про зміну податків

Кабінет міністрів України в рамках проведення податкової реформи пропонує Верховній Раді встановити ставку податку на прибуток і податку на доходи фізичних осіб у 2016 році на рівні 18%, в 2017 році – на рівні 17%.

Про це йдеться в урядовому законопроекті №3630 «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулюванні економічної діяльності в Україні».

Законопроект передбачає відмову від сплати авансових платежів з податку на прибуток, а також збереження «класичної» моделі обкладення податком на прибуток з одночасним впровадженням в 2016 році механізму для стимулювання нових інвестицій «інвестиційного податкового кредиту».

Згідно з документом, податкова соціальна пільга для обчислення ПДФО становитиме 0,5 мінімальної заробітної плати та включатиметься до зарплати, які не перевищують рівня трьох мінімальних зарплат.

Уряд також пропонує знизити ставку єдиного соціального внеску з 41% до 20% і підвищити максимальну величину нарахування єдиного соцвнеску до 25 мінімальних зарплат.

Також Кабмін пропонує Верховній Раді зберегти ставки податку на додану вартість у 20% для внутрішніх операцій, 0% для зовнішніх операцій, 7% для фармацевтичної індустрії, а також ввести для аграріїв перехідний період сплати ПДВ терміном в 1 рік.

«Запровадження на 2016 рік перехідного періоду в застосуванні сільгоспвиробниками спеціального режиму оподаткування, а саме - розподілу нарахованого ПДВ у такій пропорції: 75% - до державного бюджету, 25% - залишається в розпорядженні сільгоспвиробника; скасування такого спецрежиму з 1 січня 2017 року», - сказано в документі.

Також пропонується підвищити поріг обігу для реєстрації платника ПДВ з 1 до 2 млн грн.

Нагадаємо, Національна рада реформ при президентові України рекомендувала уряду і парламенту прискорити проведення податкової реформи, а також прийняти необхідний пакет рішень для зміни податкових ставок з 1 січня 2016 року та поетапного зміни адміністрування податків з 1 квітня 2016 року.

Читайте такожДепутати отримали проект держбюджету-2016: основні цифри

Як повідомляв УНІАН, податкова реформа є однією з основних умов виконання Україною зобов'язань за програмою співпраці з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом. На поточний момент в Україні є два основних варіанти податкової реформи – від Міністерства фінансів та від депутатського корпусу.

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики пропонує в рамках проведення податкової реформи знизити базову ставку податку на прибуток до 15% з нинішніх 18% і знизити податок на доходи фізичних осіб до 10% з нинішніх ставок 15% і 20% залежно від обсягів доходів.

Автори парламентського, ліберального, варіанта податкової реформи наполягають на ухваленні Верховною Радою їх законопроекту і заявляють про відсутність компромісу з Міністерством фінансів з цього питання.