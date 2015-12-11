Кабмін вніс до парламенту законопроект про легалізацію азартних ігор

Проект закону №3632 «Про детінізацію ринку азартних ігор та забезпечення доходами бюджету з метою виконання соціальних зобов'язань» розміщено на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, в Україні дозволяються такі види діяльності у сфері азартних ігор, як організація казино, букмекерська діяльність і випуск та проведення лотерей. Для цього вводиться відповідна система ліцензування, а розмір плати за ліцензії варіюється в залежності від виду діяльності, розташування грального закладу тощо. Вводяться особливості регулювання операторів азартних ігор у інтернеті. Встановлюються вимоги до ідентифікації гравців, обмеження щодо місця проведення азартних ігор і вводяться обмеження на рекламу азартних ігор. Одержати ліцензію на організацію азартних ігор може лише юридична особа, статутний капітал якої становить не менш як 2 млн євро.

Законопроектом передбачається створення Національної служби в сфері азартних ігор як уповноваженого органу в цій сфері. До компетенції служби належатиме ліцензування організаторів азартних ігор, ведення відповідних реєстрів, встановлення вимог із сертифікації відповідного грального обладнання та програмного забезпечення.

Також вводиться єдина система державного моніторингу, що дозволить здійснювати державний контроль за діяльністю організаторів азартних ігор шляхом одержання даних від грального обладнання та програмного забезпечення організаторів азартних ігор, які підключені до єдиної системи.

Визначається концепція єдиного оператора лотерей. Єдиний оператор лотерей та розмір плати за ліцензію визначаються на конкурсній основі. Конкурс передбачає такі вимоги: компанія має мати досвід проведення та випуску лотереї не менше п'яти років, мати міжнародний досвід із випуску та/або проведення лотерей не менше ніж у трьох іноземних державах, а загальний обіг компанії за 5 фінансових років, що передують проведенню конкурсу, має становити не менш як 3 млрд євро. Дозволяється випускати і проводити лише чотири види лотереї: миттєву, тиражну, комбіновану і аудіотелелотерею.

Букмекерська діяльність, згідно із законопроектом, може здійснюватися лише у букмекерських конторах або в інтернеті. Також встановлюються обмеження на розміщення казино. Такі заклади можуть розташовуватися лише в готелях категорії «чотири зірки» або «п'ять зірок» із номерним фондом не менш як 100 номерів або в міжнародних аеропортах, а також у інтернеті.

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Як повідомляв УНІАН, заборона грального бізнесу в Україні діє з 2009 року, але на практиці гральний бізнес працює «в тіні» і доступ населення до нього залишається. Водночас держава практично втратила контроль за веденням цього бізнесу і надходження до держбюджету від його ведення.

Легально в Україні діяли лише оператори лотереї. Однак коли в 2014 році у найбільших операторів державних лотерей «М.С.Л.», «Патріот» і «УНЛ» закінчився термін ліцензій, Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект, який передбачає запровадження мораторію на видачу нових ліцензій. Підставою послужило бажання уряду прирівняти лотереї до азартних ігор.