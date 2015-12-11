S&P підтвердило рейтинг України і покращило прогноз щодо економіки

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's Ratings Services підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України на рівні «B-/B», а також рейтинг в національній валюті на рівні «uaBBB-» зі стабільним прогнозами по рейтингах.

Про це йдеться в повідомленні агентства, розміщеному на корпоративному сайті.

«Український уряд проводить необхідний обсяг реформ і справляється з суворим економічним спадом, - йдеться в повідомленні. - У той же час, до кінця року владі країни необхідно узгодити податкову реформу і проект державного бюджету на 2016 рік. При цьому стабільний прогноз по рейтингах означає, що ми вважаємо, що Україна в найближчі 12 місяців збереже доступ до кредитного фінансування та продовжить реформи».

Standard&Poor's підвищило рейтинг України до рівня «B-/B» з переддефолтного рівня «SD/D» у жовтні - після завершення урядом України реструктуризації зовнішнього боргу.

Також Standard & poor's підвищило прогноз падіння економіки України за підсумками 2015 року до 12% проти раніше виданого прогнозу в 15% і зберегло прогноз зростання економіки в 2016 році на 2%.

Ці прогнози частково збігаються з прогнозами уряду України, який очікує падіння економіки за підсумками 2015 року на рівні 10% і зростання в 2016 році на 2%.

При цьому агентство прогнозує, що рівень держборгу в 2016 році складе 72,4% ВВП з подальшим зниженням цього показника до 66% до 2018 року. За прогнозами уряду, Україна досягне показника держборгу 66% ВВП вже в 2016 році.